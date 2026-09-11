Контрудар хуситов в Йемене лишил союзников Саудовской Аравии важного порта

Контрудар хуситов в Йемене лишил союзников Саудовской Аравии важного портаЭто укрепит контроль партнера Ирана над судоходством в Красном море
В результате эскалации военных действий в Йемене движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ходе контрудара разгромили просаудовские силы Совета президентского правления в районе красноморского порта Моха в 80 км от ключевого для мировой торговли Баб-эль-Мандебского пролива. Это следует из сообщения члена политбюро движения хуситов Мохаммеда аль-Бухаити в соцсети Х. По его словам, противники хуситов, включая саудовских военных и их йеменских союзников, которых представитель хуситов называет саудовскими наемниками, массово сдаются в плен в Мохе и других местах. Аль-Бухаити утверждает о сдаче в плен противников в количестве трех бригад с вооружением и техникой. Он призвал всех остальных противников последовать примеру уже сдавшихся, а также анонсировал, что нечто «произойдет в Саудовской Аравии в ближайшие часы». Занятие порта Моха признало само просаудовское правительство Йемена.
Присутствие в Мохе дает хуситам возможность укрепить контроль судоходства на юге Красного моря, через который проходит 12% мировой торговли, 30% контейнерных перевозок и 9% морского трафика нефти, отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Не случайно цена фьючерса на нефть Brent, перевалив 10 сентября за $100/барр. из-за эскалации в Персидском заливе, достигла по данным торгов на лондонской бирже ICE $105,3/барр. (+4% за сутки) на фоне событий в Йемене.
Военное значение порта Моха в том, что он служил важной точкой для снабжения просаудовских формирований и на побережье, и в городе Таиз, который находится в полуохвате у хуситов, говорит Лямин: «Положение просаудовских сил там усложнилось». Эти события предопределила ставка просаудовских сил на удар с востока в северной провинции Эль-Джауф и центральной Мариб, но хуситы ждали его, не держа там больших сил, говорит Лямин. По его словам, просаудовские формирования на основном направлении в Эль-Джауфе прошли дальше, но попали под удар хуситов, понесли потери и встали. А на юго-западе Йемена, вдоль побережья Красного моря, хуситы в это время наступали с 3 сентября, отмечает Лямин. В результате там за сутки произошел фактический коллапс просаудовских сил.
Накануне сообщений о разгроме Reuters сообщило, что Саудовская Аравия через Пакистан потребовала от иранцев «обуздать» своих союзников. Тегеран якобы ответил, что не контролирует хуситов. Саудиты заявили пакистанцам, что хотели бы более активной роли союзников в своей защите. Источник Reuters сообщил, что саудовцы встретились в Эр-Рияде с представителями пакистанских и турецких вооруженных сил для координации ответа. Эти три страны заключили 7 августа военный пакт.
По словам научного сотрудника Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеба Макаревича, пакистанцы долго работали над имиджем страны, которая может обратиться к крупным региональным игрокам, особенно с началом войны вокруг Ирана. «Исламабад постарается играть эту роль и далее ввиду своей рукопожатности у всех региональных игроков», – говорит он. «Ведомости» направили запрос в посольства Пакистана и Ирана в Москве.
Поводом для дипломатических усилий Саудовской Аравии стали удары хуситов по НПЗ, аэропортам и авиабазе королевства. В наказание саудовские прокси и начали наступление, закончившееся фиаско.
Кроме ракетных ударов по целям на суше в конце июля хуситы объявили морскую блокаду нефтяных терминалов Саудовской Аравии в красноморском порту Янбу и атакуют танкеры. За август среднесуточный экспорт нефти Саудовской Аравией упал до минимума с 2017 г. – 3 млн барр./сутки. Через порт Янбу он упал в августе до 2,5 млн барр./сутки (-40%), тогда как в июле составлял 3,7 млн барр./сутки. До блокады, в июне, отгрузки в Янбу достигли пика в 4,3 млн барр./сутки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября на встрече с саудовским коллегой в Москве назвал удары хуситов как на суше, так и на море контрпродуктивными и призвал обе стороны конфликта добиться выполнения дорожной карты по урегулированию, согласованной в 2023 г., но не реализованной.
Иран считает, что нормализация возможна в случае примирения саудитов с хуситами, ведь война в Йемене, развязанная интервенцией коалиции во главе с Эр-Риядом в 2015 г., не завершилась мирным соглашением из-за давления американцев, говорит старший научный сотрудник ЦАИИ Института востоковедения РАН Сергей Серебров. Хуситов это не устраивает. По мнению «Ансар Аллах», Эр-Рияд тянет время ради войны вместо выполнения согласованной сторонами в 2023 г. дорожной карты по урегулированию, снятия блокады с хуситской территории, помощи в восстановлении и компенсаций, чего требуют хуситы. «Вероятно, после эскалации в Йемене обе стороны будут праздновать победу, но в итоге вернутся к дорожной карте», – говорит Серебров.