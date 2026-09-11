Контрудар хуситов в Йемене лишил союзников Саудовской Аравии важного порта

Военное значение порта Моха в том, что он служил важной точкой для снабжения просаудовских формирований и на побережье, и в городе Таиз, который находится в полуохвате у хуситов, говорит Лямин: «Положение просаудовских сил там усложнилось». Эти события предопределила ставка просаудовских сил на удар с востока в северной провинции Эль-Джауф и центральной Мариб, но хуситы ждали его, не держа там больших сил, говорит Лямин. По его словам, просаудовские формирования на основном направлении в Эль-Джауфе прошли дальше, но попали под удар хуситов, понесли потери и встали. А на юго-западе Йемена, вдоль побережья Красного моря, хуситы в это время наступали с 3 сентября, отмечает Лямин. В результате там за сутки произошел фактический коллапс просаудовских сил.