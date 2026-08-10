Станет ли союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана НАТО на Востоке

Станет ли союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана НАТО на ВостокеУчастники блока рассчитывают расширить его состав за счет новых стран
Соглашение о совместной обороне, заключенное 7 августа в Мекке между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, технически идентично статье 5 договора НАТО. Об этом на следующий день после его подписания заявил во время своего выступления на круглом столе агентства «Анадолу» турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Соответствующий пункт устава Североатлантического альянса предполагает, что вооруженная агрессия против одного участника союза рассматривается как нападение на всех. Однако формат и уровень поддержки участников нового оборонительного пакта в случае необходимости будет определяться во время консультаций, отметил турецкий дипломат. По его словам, договор «не направлен против какой-либо страны», а призван обеспечить безопасность трех государств. При этом, подчеркнул Фидан, он открыт для других стран и регионов и не стремится заменить какие-либо существующие альянсы.
Работа над текстом трехстороннего оборонного соглашения велась представителями Турции, Саудовской Аравии и Пакистана с января 2024 г., заявил Фидан. По его словам, ближневосточные государства осознали необходимость в институционализации механизмов обеспечения безопасности, экономической стабильности и развития, поскольку «внешние гегемоны» не решают проблемы региона, а лишь усугубляют их. Поэтому участники договора в ближайшее время намерены сформировать канцелярию генерального секретариата, а также военные и политические комитеты, куда войдут министры и командующие вооруженными силами. Важной частью соглашения также станет трехстороннее сотрудничество в оборонной промышленности и обмен технологиями, добавил дипломат.
Анкара, Эр-Рияд и Исламабад поддерживают тесное военное и экономическое сотрудничество с Вашингтоном в разных форматах. Одновременно они занимают заметное место в исламском мире: Турция обладает вторыми по численности вооруженными силами в НАТО, саудовские власти официально являются хранителями двух мусульманских святынь в Мекке и Медине, а Пакистан – единственная мусульманская страна с ядерным оружием.
Сама церемония подписания мекканского соглашения прошла на фоне продолжающегося ближневосточного кризиса, вызванного военным противостоянием между блоком США и Израиля с Ираном. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В совместном заявлении по итогам этой встречи стороны подчеркнули, что этот договор направлен на усиление совместного сдерживания любой агрессии. Документ при этом не содержит деталей относительно обязательств сторон в случае возникновения вооруженного конфликта.
Позже вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью телеканалу CNN Turk сообщил, что новый ближневосточный союз носит исключительно оборонительный характер, не является альтернативой НАТО и создан «для укрепления регионального мира, стабильности, а также внесения вклада в глобальную безопасность». Кроме этого сотрудничество в сфере безопасности, по мнению Йылмаза, одновременно укрепит и экономическое взаимодействие стран региона. В то же время пакистанский министр обороны Ходжа Асиф в интервью пакистанскому телеканалу Geo News призвал мусульманские государства к созданию «единого фронта» против Израиля, поскольку тот, по его мнению, представляет угрозу для всех мусульман.
Власти Израиля и США пока не комментировали заключение трехстороннего оборонного пакта. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сразу после окончания трехсторонней встречи в Мекке на странице в соцсети Х написал, что мусульманские государства могут смело встретить «любой вызов от злобных чужаков», только когда стоят «плечом к плечу». «Пора полагаться только на себя и принять настоящее братство», – добавил министр.
Пакистанские военные несколько десятилетий оказывают саудовской армии помощь в обучении и технической поддержке. Это сотрудничество углубилось после заключения двустороннего оборонительного соглашения в сентябре 2025 г. Вскоре на фоне обострения американо-иранского конфликта Исламабад в мае для защиты арабского королевства направил около 8000 военных, эскадрилью истребителей и неизвестное количество систем ПВО, но об их участии в отражении иранских атак ничего не известно. Кроме этого саудовская армия остается крупнейшим покупателем турецких беспилотников и использует их в Йемене.
Трехсторонний союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – продолжение недавнего саммита НАТО в Анкаре, без инициативы и одобрения американцев он вряд ли бы состоялся, уверен доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. Поэтому новая региональная организация может стать прототипом для военно-политической реконструкции в рамках формирующегося нового миропорядка. Тем не менее этот союз будет взаимодействовать с Североатлантическим альянсом и действовать в его интересах, убежден аналитик: «Ближневосточные страны не желают сотрудничать с существующими глобальными системами безопасности под эгидой Запада, а новые региональные структуры потенциально могут дать им возможность решать региональные проблемы, но при косвенном участии НАТО».
Кроме того, продолжает Дюрре, создание на Ближнем Востоке местных организаций отвечает духу времени. «Регионализация международной политики совпала с тем, что существующие союзнические отношения США со странами Персидского залива перестали, по мнению последних, отвечать нынешним требованиям безопасности. А Пакистан при необходимости сам может обеспечить ядерный зонтик», – говорит эксперт.
Уроки истории
Мекканское соглашение – один из примеров глобального тренда на создание новой архитектуры безопасности, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. «Ближневосточный кризис в определенной мере показал ослабление гегемонии американцев не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах. Поэтому региональные государства начинают пересматривать и диверсифицировать свои оборонные связи с упором на их расширение за счет новых участников. Но это ни в коей мере не означает, что Турция в ближайшее время планирует выйти из НАТО, а Саудовская Аравия перестанет покупать американское оружие», – отметил востоковед.
Другим мотивом создания трехстороннего союза, по мнению Садыгзаде, стала необходимость сдерживания странами региона Израиля. С точки зрения элит ближневосточных государств, именно действия еврейского государства стали причиной американо-иранского обострения, указал эксперт.
Как считает Садыгзаде, участники трехстороннего соглашения в ближайшей перспективе не будут принимать новых членов за пределами своего региона, чтобы не распылять свои ресурсы на других направлениях. При этом, добавил эксперт, потенциальными его участниками могут стать также Азербайджан, Египет и другие ближневосточные страны. «Теоретически приглашение в союз может получить и Иран. Тем более без его участия снизить уровень недоверия между региональными государствами и стабилизировать ситуацию будет сложно», – допустил эксперт.
Новый военный союз частично поможет Саудовской Аравии в их конфликте с хуситами с учетом возможной саудовской наземной операции в Йемене, считает Садыгзаде. На пакистано-индийском треке Исламабад вряд ли станет обострять отношения с Дели, чтобы не провоцировать более широкий конфликт с потенциальным военным блоком в лице Индии, Израиля и ОАЭ, указал аналитик. Наконец, для Турции трехстороннее соглашение – возможность для расширения своего военного экспорта, а также гарантия от потенциальных израильских провокаций после завершения конфликта вокруг Ирана. «Фактически сейчас на Ближнем Востоке формируется свое НАТО, но без участия США и необходимости защиты американских военно-политических и экономических интересов в регионе», – заключил Садыгзаде.