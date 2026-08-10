Станет ли союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана НАТО на Востоке

Соглашение о совместной обороне, заключенное 7 августа в Мекке между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, технически идентично статье 5 договора НАТО. Об этом на следующий день после его подписания заявил во время своего выступления на круглом столе агентства «Анадолу» турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Соответствующий пункт устава Североатлантического альянса предполагает, что вооруженная агрессия против одного участника союза рассматривается как нападение на всех. Однако формат и уровень поддержки участников нового оборонительного пакта в случае необходимости будет определяться во время консультаций, отметил турецкий дипломат. По его словам, договор «не направлен против какой-либо страны», а призван обеспечить безопасность трех государств. При этом, подчеркнул Фидан, он открыт для других стран и регионов и не стремится заменить какие-либо существующие альянсы.