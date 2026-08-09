Египет может войти в оборонный альянс Саудовской Аравии, Пакистана и Турции

Египет может войти в оборонный альянс Саудовской Аравии, Пакистана и ТурцииСтрана обладает одной из крупнейших армий на Ближнем Востоке
Пакт о взаимной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном может быть расширен за счет включения других региональных государств, включая Египет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
«Я полагаю, что на следующем этапе Египет также будет среди нас. Есть несколько технических вопросов. Как только они будут решены, нет причин, по которым Египет не должен быть включен», – сказал Фидан.
Как пишет агентство, присоединение Египта добавило бы в альянс одну из крупнейших армий Ближнего Востока и еще одно ключевое государство с суннитским большинством в регионе. Глава МИД Турции добавил, что, согласно позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, альянс не должен ограничиваться тремя государствами, а предполагает дальнейшее расширение.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ на агрессию против любой из стран-участниц, а также сотрудничество в области обмена разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.
По словам Фидана, обязательства участников Мекканского соглашения о совместной обороне соответствуют принципу коллективной защиты, закрепленному в пятой статье НАТО.
В сентябре 2025 г. наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили оборонный договор. Соглашение предусматривает коллективный ответ на агрессию против любого из государств-участников. Документ был подписан по итогам визита пакистанского премьера в Саудовскую Аравию. В рамках соглашения на территории Саудовской Аравии размещены пакистанские военные.