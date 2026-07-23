Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской Аравией

Похожую сделку США и Саудовская Аравия могли заключить в 2023 г. Тогда Вашингтон делал одним из условий такого формата нормализацию отношений между саудитами и Израилем. Но после террористической атаки движения «Хамас» на Израиль в октябре 2023 г. и ответной разрушительной военной кампании израильтян шансы на сделку обнулились. Как сообщила 22 июля израильская газета The Times of Israel, трамповская версия сделки не включает каких-либо условий по признанию Западного Иерусалима со стороны Эр-Рияда и в целом не содержит серьезных механизмов контроля над будущей саудовской ядерной программой. При этом, как пишет газета The New York Times (NYT), у соглашения между США и Саудовской Аравией есть два секретных приложения, которые, как утверждают журналисты, не публикуются из соображений национальной безопасности.