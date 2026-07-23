Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской Аравией

Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской АравиейОна может дополнительно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией сроком на 30 лет, сообщила 22 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Подчеркивается, что американский лидер одобрил документ в конце прошлой недели.
Согласно имеющейся в распоряжении журналистов информации, соглашение направлено на развитие мирной атомной программы при непосредственном участии американских компаний и контроле со стороны Вашингтона. В качестве основного условия в документе описана центральная роль США в сооружении объектов для обогащения урана, если двусторонняя экспертная группа примет соответствующее решение (стороны оценят, можно ли обогащать уран на территории королевства или легче и выгоднее закупать топливо за рубежом). Такой подход, согласно источникам WSJ внутри администрации Трампа, поможет более эффективно отслеживать деятельность саудитов и минимизирует шансы появления у них военной ядерной программы. Уточняется, что обогащение если и будет осуществляться на территории королевства, то основными процессами будут управлять американцы.
Похожую сделку США и Саудовская Аравия могли заключить в 2023 г. Тогда Вашингтон делал одним из условий такого формата нормализацию отношений между саудитами и Израилем. Но после террористической атаки движения «Хамас» на Израиль в октябре 2023 г. и ответной разрушительной военной кампании израильтян шансы на сделку обнулились. Как сообщила 22 июля израильская газета The Times of Israel, трамповская версия сделки не включает каких-либо условий по признанию Западного Иерусалима со стороны Эр-Рияда и в целом не содержит серьезных механизмов контроля над будущей саудовской ядерной программой. При этом, как пишет газета The New York Times (NYT), у соглашения между США и Саудовской Аравией есть два секретных приложения, которые, как утверждают журналисты, не публикуются из соображений национальной безопасности.
Американские издания, включая газеты NYT, WSJ и The Hill, подчеркивают, что в случае с саудитами США отказались от так называемого золотого стандарта договоренностей в вопросах ядерной программы, подразумевающего обязательство страны не обогащать уран самостоятельно или не перерабатывать реакторное топливо. Например, такое обязательство ОАЭ дали в 2009 г., когда между странами была заключена похожая сделка. Хотя стоит заметить, что в материале WSJ этот вопрос уточняется: «Если США будут возражать против продолжения работ по обогащению урана после проведения исследования, королевству будет запрещено заниматься обогащением урана самостоятельно или с другим иностранным партнером в течение 10 лет».
Журналисты подчеркивают, что в конгрессе, куда текст соглашения передадут на рассмотрение после его подписания (по данным WSJ, может быть подписано в ночь на 23 июля) и где в обеих палатах доминируют однопартийцы Трампа – республиканцы, Трамп столкнется с критикой и недовольством представителей как своей, так и демократической партии. Но права вето у конгресса нет.
Дело в том, что соглашение с Саудовской Аравией структурировано не как международный договор, который требует ратификации сената. Сделка – это стандартный вариант так называемых соглашений 123, действующих на основе раздела 123 американского закона об атомной энергетике 1954 г., дающего США возможность делиться ядерными технологиями. Согласно сайту госдепартамента, на начало июля 2026 г. у США 26 таких же соглашений (не считая Саудовскую Аравию) с другими странами, включая Россию, Украину, Казахстан и Китай. Из ближневосточных стран такие соглашения у США есть с Турцией и ОАЭ.
Главная цель Саудовской Аравии – не получение ядерного оружия, а развитие мирной ядерной программы, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Эксперт объяснил, что королевство стремится диверсифицировать экономику, снизить зависимость от нефти, развивать дополнительные источники электроэнергии. У Эр-Рияда, отметил он, есть необходимые финансовые ресурсы, а технологическую часть можно реализовывать через международных партнеров, как это уже делают другие страны региона, включая ОАЭ (для них АЭС строит Южная Корея), Египет, Иран, Турцию (для этих стран АЭС строит «Росатом»).
При этом значение ядерной программы для саудитов выросло на фоне конфликта вокруг Ирана, прежде всего с точки зрения энергетической безопасности. «Что касается военного измерения, то сейчас у Саудовской Аравии нет прямой необходимости создавать собственное ядерное оружие. «Ее безопасность обеспечивается за счет партнерства с США и другими странами, включая Пакистан, который им уже обладает. Но если Иран получит ядерное оружие, это может заставить Эр-Рияд пересмотреть свой подход», – сказал Бочаров.
Соглашение способствует укреплению американо-саудовских отношений, поколебленных и войной в Газе, и результатами американо-израильско-иранского конфликта, объясняет замдиректора ИСКРАНа по научной работе Андрей Евсеенко. Кроме того, отмечает он, это соглашение – дополнительный инструмент давления на Тегеран. По словам эксперта, вопрос признания саудитами Израиля остается одной из основных тем американо-саудовских переговоров. При этом присоединение Эр-Рияда к «Соглашениям Авраама» в условиях продолжения конфликта в Газе выглядит маловероятным. Что касается роли конгресса, то он может усложнить процесс передачи конкретных компонентов как через принятие отдельных законопроектов, так и через снижение ассигнований.