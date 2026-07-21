Трамп: США готовы принять меры против хуситов в случае блокады Саудовской Аравии
США предпримут действия против хуситов, если они действительно установят морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море, заявил президент США Дональд Трамп.
«Посмотрим, что произойдет. Пока этого не случилось. Это может произойти, но если что-то подобное произойдет, мы займемся этим», – сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что США уже предпринимали действия против хуситов ранее и после этого, по его словам, движение «долгое время» не создавало проблем для Вашингтона, в том числе в период текущего конфликта.
20 июля йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, движение вводит запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию.
13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией. В заявлении МИДа утверждалось, что Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Саны. По данным хуситов, перемирие сохранялось более пяти лет.