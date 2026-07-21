Трамп: США готовы принять меры против хуситов в случае блокады Саудовской Аравии

20 июля йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, движение вводит запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию.