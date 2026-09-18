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Главная / Экономика /

Эксперты ожидают дальнейшего повышения ставок ФРС

К уровню до последнего заседания (3,6%) ставка вернется только в 2029 году
Ульяна Сморчкова
Saul Loeb / AFP
Saul Loeb / AFP

Впервые за три года ФРС США пошла на повышение ставок, при этом рынок ожидает еще как минимум один шаг вверх до конца года и дальнейшее ужесточение в 2027 г. Согласно прогнозам Федрезерва, к уровню до последнего заседания (3,6%) ставка вернется только в 2029 г.

Федеральная резервная система (ФРС) США 16 сентября впервые с 2023 г. повысила процентные ставки на 0,25% до диапазона 3,75–4%. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC – руководящий орган ФРС) принял решение единогласно, сообщается в пресс-релизе. Рынок ожидает еще как минимум одно повышение до конца года и дальнейшее ужесточение политики в 2027 г. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подтверждают, что мировые центральные банки переходят в эпоху высоких ставок.

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