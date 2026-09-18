Эксперты ожидают дальнейшего повышения ставок ФРС

Впервые за три года ФРС США пошла на повышение ставок, при этом рынок ожидает еще как минимум один шаг вверх до конца года и дальнейшее ужесточение в 2027 г. Согласно прогнозам Федрезерва, к уровню до последнего заседания (3,6%) ставка вернется только в 2029 г.