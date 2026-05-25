Акции «Уралсиба» выросли почти на 20% после рекомендаций по выплате дивидендов
На начало торгов акции «Уралсиба» стоили 0,13 руб. за штуку.
Совет директоров банка рекомендовал дивиденды за прошлый год по 0,02 руб. за обыкновенную акцию, номинальная стоимость которой составляет 0,10 руб. Дивиденды за 2024 г. «Уралсиб» не выплачивал.
14 мая был опубликован отчет кредитной организации. Чистая прибыль банка «Уралсиб» составила 5,81 млрд руб. в I квартале 2026 г., увеличившись на 2,6% в годовом выражении. Процентные доходы – 30,03 млрд руб., из них по кредитам клиентам – 23,32 млрд руб. Процентные расходы достигли 17,45 млрд руб.