Чистая прибыль «Уралсиб» по РСБУ в I квартале превысила 5,8 млрд рублей
Чистая прибыль банка «Уралсиб» составила 5,81 млрд руб. в I квартале 2026 г., увеличившись на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в отчете кредитной организации.
Согласно данным банка, чистый процентный доход достиг 12,58 млрд руб., что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы после формирования резервов составили 11,1 млрд руб. Процентные доходы – 30,03 млрд руб., из них по кредитам клиентам – 23,32 млрд руб. Процентные расходы достигли 17,45 млрд руб.
Чистая процентная маржа отражена на уровне 12,58 млрд руб. до резервов. Комиссионные доходы составили 3,09 млрд руб., комиссионные расходы – 741,3 млн руб. Чистые доходы от операций с финансовыми активами через прибыль или убыток – 589,5 млн руб. Операционные расходы достигли 9,84 млрд руб., прибыль до налогообложения – 6,04 млрд руб.