Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IRAO3,216+0,06%CNY Бирж.10,784-0,29%IMOEX2 667,48-1,01%RTSI1 148,94-0,74%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,77-0,05%
Главная / Финансы /

Чистая прибыль «Уралсиб» по РСБУ в I квартале превысила 5,8 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль банка «Уралсиб» составила 5,81 млрд руб. в I квартале 2026 г., увеличившись на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в отчете кредитной организации.

Согласно данным банка, чистый процентный доход достиг 12,58 млрд руб., что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы после формирования резервов составили 11,1 млрд руб. Процентные доходы – 30,03 млрд руб., из них по кредитам клиентам – 23,32 млрд руб. Процентные расходы достигли 17,45 млрд руб.

Чистая процентная маржа отражена на уровне 12,58 млрд руб. до резервов. Комиссионные доходы составили 3,09 млрд руб., комиссионные расходы – 741,3 млн руб. Чистые доходы от операций с финансовыми активами через прибыль или убыток – 589,5 млн руб. Операционные расходы достигли 9,84 млрд руб., прибыль до налогообложения – 6,04 млрд руб.

Читайте также:Какие инструменты сейчас дают гражданам максимальную доходность
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь