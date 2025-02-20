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Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

Ведомости

Выручка МКПАО «Яндекс» за 2024 г. достигла 1094,6 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%, говорится в финансовом отчете компании.

Скорректированная EBITDA (отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Но скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.

В отчетности сказано, что за год доля «Яндекса» на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.

Выручка в сегменте «Поиск и портал» за прошлый год выросла на 30%, составив 439 млрд руб. Выручка сегмента «Электронная коммерция. Райдтех и доставка» достигла 592,4 млрд руб. и выросла на 41% год к году. Выручка сегмента «Плюса» и развлекательных сервисов составила 98,4 млрд руб. (+47%). Число подписчиков «Плюса» и развлекательных сервисов за 2024 г. составило 39,2 млн человек и выросло на 29%.

Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 80 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Также «Яндекс» дал прогноз на 2025 г.: компания предполагает рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 млрд руб. «С учетом роста масштаба бизнеса, капитальные затраты как процент от консолидированной выручки группы снизятся год к году», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что прогноз основан на рыночных тенденциях в текущий момент и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуаций.

Согласно данным Мосбиржи, после выхода отчета стоимость акций компании «Яндекс» подорожала на 1,89%, достигнув к 10:10 мск 4730 руб. за бумагу. К 12:00 мск стоимость бумаги росла на 1%, торгуясь по 4692,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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