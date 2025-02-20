Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей
Выручка МКПАО «Яндекс» за 2024 г. достигла 1094,6 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%, говорится в финансовом отчете компании.
Скорректированная EBITDA (отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Но скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.
В отчетности сказано, что за год доля «Яндекса» на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.
Выручка в сегменте «Поиск и портал» за прошлый год выросла на 30%, составив 439 млрд руб. Выручка сегмента «Электронная коммерция. Райдтех и доставка» достигла 592,4 млрд руб. и выросла на 41% год к году. Выручка сегмента «Плюса» и развлекательных сервисов составила 98,4 млрд руб. (+47%). Число подписчиков «Плюса» и развлекательных сервисов за 2024 г. составило 39,2 млн человек и выросло на 29%.
Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 80 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Также «Яндекс» дал прогноз на 2025 г.: компания предполагает рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 млрд руб. «С учетом роста масштаба бизнеса, капитальные затраты как процент от консолидированной выручки группы снизятся год к году», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что прогноз основан на рыночных тенденциях в текущий момент и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуаций.