Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

Также «Яндекс» дал прогноз на 2025 г.: компания предполагает рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 млрд руб. «С учетом роста масштаба бизнеса, капитальные затраты как процент от консолидированной выручки группы снизятся год к году», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что прогноз основан на рыночных тенденциях в текущий момент и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуаций.