Выручка «Яндекса» выросла на 33% во II квартале

В I квартале текущего года общая выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО составила 306,5 млрд руб. – на 34% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Скорректированная EBITDA составляла 48,9 млрд руб. при марже на уровне 16%. Скорректированная чистая прибыль в I квартале снизилась на 41% до 12,8 млрд руб.