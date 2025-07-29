Выручка «Яндекса» выросла на 33% во II квартале
Выручка МКПАО «Яндекс» за II квартал 2025 г. выросла на 33% год к году, составив 332,5 млрд руб. Это следует из неаудированных финансовых результатов компании.
Скорректированный показатель EBITDA достиг 66 млрд руб. (19,9% от выручки), продемонстрировав рост в 3,9% к предыдущему кварталу. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 34% в годовом выражении – до 30,4 млрд руб.
Отмечается, что «Яндекс» сохраняет прогноз на 2025 г. – рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA более 250 млрд руб.