Акционеры «Яндекса» одобрили дивиденды за первое полугодие
Акционеры МКПАО «Яндекс» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Реестр акционеров будет закрыт 29 сентября.
4 августа совет директоров «Яндекса» дал рекомендацию выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 80 руб. на акцию. Тогда сообщалось, что последним днем для покупки бумаг с дивидендной доходностью станет 26 сентября.
25 апреля «Яндекс» раскрыл финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. Компания нарастила выручку на 34% с 228,3 млрд руб. в первые три месяца 2024 г. до 306,5 млрд руб. Убыток составил 10,8 млрд руб. против 20,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2024 г. Операционная прибыль сократилась на 22% с 25,1 млрд до 19,5 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. с 37,6 млрд до 48,9 млрд руб. При расчете показателя компания не учитывала расходы, связанные с корпоративной реструктуризацией.