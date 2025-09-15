Акционеры «Яндекса» одобрили дивиденды за первое полугодие

25 апреля «Яндекс» раскрыл финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. Компания нарастила выручку на 34% с 228,3 млрд руб. в первые три месяца 2024 г. до 306,5 млрд руб. Убыток составил 10,8 млрд руб. против 20,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2024 г. Операционная прибыль сократилась на 22% с 25,1 млрд до 19,5 млрд руб.