СД «Яндекса» рекомендовал дивиденды в 80 рублей на акцию
Совет директоров (СД) «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 80 руб. на акцию. Об этом сообщается в опубликованных материалах компании.
Окончательное решение акционеры примут на собрании, назначенном на 9 сентября.
Реестр для получения дивидендов закроется 29 сентября, а последний день для покупки бумаг с дивидендной доходностью – 26 сентября.
При этом скорректированная чистая прибыль составила 12,8 млрд руб., что на 41% ниже показателя прошлого года. В компании объяснили убыток в первую очередь курсовыми разницами.