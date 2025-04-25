«Яндекс» показал убыток, несмотря на рост выручки

По итогам года компания, скорее всего, выйдет в прибыль, сходятся во мнении опрошенные эксперты. Сам же «Яндекс» прогнозирует рост выручки более 30% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., когда выручка достигла 1,09 трлн руб. при росте 37% по сравнению с 2023 г. Скорректированный показатель EBITDA в этом году прогнозируется на уровне не менее 250 млрд руб. по сравнению с 188,8 млрд руб. в 2024 г.