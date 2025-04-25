«Яндекс» показал убыток, несмотря на рост выручки

«Яндекс» показал убыток, несмотря на рост выручкиКомпания жалуется на курсовые разницы, но инвестирует в ИИ и расширяет штат
За I квартал 2025 г. МКПАО «Яндекс» увеличило выручку на 34% с 228,3 млрд руб. в первые три месяца 2024 г. до 306,5 млрд руб. При этом компания получила убыток в 10,8 млрд руб. против 20,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2024 г., следует из отчетности «Яндекса» по МСФО, опубликованной 25 апреля.
Представитель «Яндекса» уточнил, что убыток связан в первую очередь с курсовыми разницами. При этом скорректированная чистая прибыль, которая не учитывает единоразовые платежи и, по мнению компании, точнее отражает финансовое состояние, составила 12,8 млрд руб., отметил он. Но и этот показатель снизился в годовом выражении на 41%.
Рост же выручки, сообщили в пресс-службе «Яндекса», компания связывает с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Рекламная выручка «Яндекса» растет быстрее рынка за счет внедрения этих технологий и роста эффективности инструментов, подчеркнул представитель компании.
Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году с 37,6 млрд до 48,9 млрд руб. В то же время операционная прибыль снизилась на 22% с 25,1 млрд до 19,5 млрд руб. В комментариях к опубликованным результатам «Яндекс» уточняет, что при расчете скорректированного показателя EBITDA компания не учитывает расходы, связанные с корпоративной реструктуризацией.
«Яндекс» объявил о реструктуризации в июле 2024 г. В марте того же года после собрания акционеров стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью выйдет из состава акционеров группы компании. Контролирующий пакет акций 68% перешел к ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании.
Наибольшая часть выручки компании пришлась на доходы от рекламы (учитывается в категории «поиск и портал») – 113,7 млрд руб. В I квартале 2024 г. она составляла 93,6 млрд руб. На втором месте – выручка по электронной коммерции, ее рост составил 60%, достигнув 104,8 млрд руб., на третьем – райдтех, или сервисы такси, и т. п. Рост выручки сегмента составил 29% и достиг 60,8 млрд руб.
Показатель прибыли не так критичен для «Яндекса», отмечает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Объясняется это тем, что существенные вложения ИТ-компаний идут в разработку и развитие новых сервисов и они не всегда могут быстро начать приносить прибыль, подчеркивает он. В то же время, скорректированный показатель EBITDA у «Яндекса» показал снижение на несколько пунктов в разных категориях, а это означает низкую маржинальность и отсутствие явного роста, объясняет эксперт.
Рентабельность скорректированного показателя EBITDA, или маржинальность, в сервисах объявлений просела на 1,4 п. п, в бизнес-юнитах автономного транспорта, облачных сервисов, финтехе и других – на 15,7 п. п., отмечает Делицын. Это может объясняться как внедрением экспериментальных решений в бизнесе, так и большими вложениями в развитие различных направлений, рассуждает эксперт.
У «Яндекса» сейчас два больших инвестиционных вызова: первый – это интернет-торговля, второй – технологии ИИ, они и повлияли на проседание прибыли в I квартале 2025 г., соглашается партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. Снижение прибыли может быть также связано с неденежными показателями – валютная переоценка и вознаграждения на основе акций и ростом процентных расходов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, согласен старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин.
Еще одной причиной снижения прибыли могло стать увеличение персонала, отмечает Делицын. Только за I квартал 2025 г. количество сотрудников «Яндекса» выросло на 8% и составило 94 640 человек.
По итогам года компания, скорее всего, выйдет в прибыль, сходятся во мнении опрошенные эксперты. Сам же «Яндекс» прогнозирует рост выручки более 30% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., когда выручка достигла 1,09 трлн руб. при росте 37% по сравнению с 2023 г. Скорректированный показатель EBITDA в этом году прогнозируется на уровне не менее 250 млрд руб. по сравнению с 188,8 млрд руб. в 2024 г.