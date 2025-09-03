Долговые ЦФА пропишут в законе для их учета в общей налоговой базе

Сейчас все операции с ЦФА учитываются в отдельной налоговой базе, и эмитенты не могут включать расходы по обслуживанию долга в совокупность с доходами от основной деятельности. Это снижает привлекательность выпуска ЦФА по сравнению с классическими займами.