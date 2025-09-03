Газета
Долговые ЦФА пропишут в законе для их учета в общей налоговой базе

В законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) внесут изменения, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов на полях ВЭФ-2025.

По его словам, поправки будут внесены не в Налоговый кодекс, а в закон о ЦФА.

«Речь именно о том, чтобы институционализировать, выделить в качестве отдельного инструмента долговые цифровые финансовые активы», – пояснил Гузнов (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас все операции с ЦФА учитываются в отдельной налоговой базе, и эмитенты не могут включать расходы по обслуживанию долга в совокупность с доходами от основной деятельности. Это снижает привлекательность выпуска ЦФА по сравнению с классическими займами.

25 августа сообщалось, что ЦБ планирует ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к кредитным ЦФА с 2026 г., а также разработать стандарт раскрытия информации по таким инструментам. Также рассмотрят возможность учета передачи рисков инвесторам при расчете пруденциальных нормативов.

