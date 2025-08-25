Банк России хочет закрыть доступ к кредитным ЦФА для «неквалов» в 2026 году
Банк России намерен ограничить доступ к кредитным цифровым финансовым активам (ЦФА). Начиная с 2026 г. они будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Об этом говорится в докладе регулятора «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».
По данным Центробанка, такое решение может помочь снизить риски для розничных инвесторов.
Согласно документу, в 2026 г. также планируется разработка стандарта раскрытия информации по кредитным ЦФА, который определит требования к минимальному набору показателей качества активов. Кроме того, ЦБ рассмотрит возможность учета передачи риска инвесторам при расчете пруденциальных нормативов с использованием кредитных ЦФА.
В материале регулятора также говорится, что Банк России планирует ужесточить регулирование механизма полной стоимости кредита, чтобы пресечь практику обхода установленных ограничений. В частности, предлагается нормативно закрепить, что ограничение должно распространяться на максимальное значение ПСК, рассчитанное исходя из всех возможных ставок, включая тарифы за переводы.