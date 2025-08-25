Банк России хочет закрыть доступ к кредитным ЦФА для «неквалов» в 2026 году

Банк России намерен ограничить доступ к кредитным цифровым финансовым активам (ЦФА). Начиная с 2026 г. они будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Об этом говорится в докладе регулятора «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».