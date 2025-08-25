ЦБ закроет лазейки обхода банками ограничений по полной стоимости кредита

Кроме того, регулятор в 2026 г. планирует проработать возможность расчета и раскрытия сразу двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам – по льготной ставке и по максимальной, которая применяется в случае утраты заемщиком права на участие в госпрограмме. Сейчас банки обязаны указывать только ПСК, исходя из максимальной ставки.