ЦБ закроет лазейки обхода банками ограничений по полной стоимости кредита

Банк России планирует ужесточить регулирование механизма полной стоимости кредита (ПСК), чтобы пресечь практику обхода установленных ограничений. Об этом говорится в материале регулятора «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

ЦБ отметил, что некоторые банки обходят лимиты ПСК по кредитным картам за счет введения дополнительных комиссий за снятие наличных или переводы. До конца 2025 г. регулятор намерен выработать меры, которые позволят учитывать все ставки и комиссии при расчете ПСК.

В частности, предлагается нормативно закрепить, что ограничение должно распространяться на максимальное значение ПСК, рассчитанное исходя из всех возможных ставок, включая тарифы за переводы.

Кроме того, регулятор в 2026 г. планирует проработать возможность расчета и раскрытия сразу двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам – по льготной ставке и по максимальной, которая применяется в случае утраты заемщиком права на участие в госпрограмме. Сейчас банки обязаны указывать только ПСК, исходя из максимальной ставки.

25 августа вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил президенту Владимиру Путину, что уже около 15 млн россиян с марта оформили самозапрет на получение кредитов и займов через портал «Госуслуги».

