С марта около 15 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Закон о праве на самозапрет на оформление кредитов заработал 1 марта 2025 г. Функция может быть полной или частичной: россияне могут выбрать самозапрет на кредиты в банках и (или) микрофинансовых организациях. Если гражданин захочет взять кредит после оформления самозапрета, то он может отменить опцию через «Гослуги» и спустя несколько дней «периода охлаждения» обратиться в банк. Подать заявление на снятие этого статуса через МФЦ можно будет только с 1 сентября.