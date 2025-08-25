Газета
Главная / Общество /

С марта около 15 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Ведомости

Около 15 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги» с 1 марта. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил президенту Владимиру Путину, передает Кремль. 

Он отметил, что сейчас правительство проводит комплексную борьбу с мошенничеством и усиливает защиту граждан. По словам Григоренко, в работе также принимает участие Банк России совместно с правоохранительными органами. 

Для борьбы с мошенничеством внутри кабмина был создан консультативный орган, добавил он. Его участники регулярно проводят встречи, на которых принимают соответствующие меры на основе анализа текущей практики и ситуации на рынке.

Шадаев: самозапрет на кредиты установили 13,5 млн россиян

Общество

В ходе встречи с Путиным Григоренко также рассказал, что правительство разрабатывает новый пакет мер для борьбы с мошенничеством. Одна из них – самозапрет на международные звонки. Он пояснил, что большинству россиян не звонят по личным или рабочим делам из-за границы. По его словам, подавляющую часть таких звонков совершают злоумышленники.

Закон о праве на самозапрет на оформление кредитов заработал 1 марта 2025 г. Функция может быть полной или частичной: россияне могут выбрать самозапрет на кредиты в банках и (или) микрофинансовых организациях. Если гражданин захочет взять кредит после оформления самозапрета, то он может отменить опцию через «Гослуги» и спустя несколько дней «периода охлаждения» обратиться в банк. Подать заявление на снятие этого статуса через МФЦ можно будет только с 1 сентября.

