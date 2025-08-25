Григоренко рассказал Путину о новых мерах по борьбе с мошенниками

Григоренко обратился к россиянам и призвал внимательно подходить к звонкам с незнакомого номера: «Лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники». Он также отметил, что следует сформировать цифровую культуру о том, что любые пароли от личных кабинетов, в том числе и от портала госуслуг, по телефону не должны передаваться. Григоренко добавил, что в этом и смысл паролей.