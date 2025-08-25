Григоренко рассказал Путину о новых мерах по борьбе с мошенниками
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, они обсудили борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в Кремле.
Вице-премьер перечислил уже введенные меры по борьбе с злоумышленниками:
самозапрет на кредиты,
маркировка всех телефонных звонков,
ужесточение статьи УК за дропперство (использование банковских карт для обналичивания средств, полученных мошенниками).
Правительство разрабатывает и новый пакет мер. Одна из них – самозапрет на международные звонки. «Потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников – это заграничные звонки», – сказал он.
Кабмин работает над проектом об ужесточении ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет, в частности, о подделывании голоса или изображения.
Григоренко обратился к россиянам и призвал внимательно подходить к звонкам с незнакомого номера: «Лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники». Он также отметил, что следует сформировать цифровую культуру о том, что любые пароли от личных кабинетов, в том числе и от портала госуслуг, по телефону не должны передаваться. Григоренко добавил, что в этом и смысл паролей.
«Ведомости» писали, что телефонные мошенники в 50% случаев представляются правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. По данным МВД РФ, на финансовый сектор (Центробанк, коммерческие банки) приходится 30% случаев. Сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ представляются 10% злоумышленников. От лица работников МФЦ и портала «Госуслуги» действуют 7% аферистов, социальных служб и страховых компаний – 3%.
Как отмечали в исследовании АНО «Диалог регионы», лидером среди схем обмана россиян стало телефонное мошенничество – 87% сталкивались с ним напрямую или через окружение.