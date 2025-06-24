Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов
Дропперам – лицам, участвующим в обналичивании и легализации криминальных доходов, – будет грозить до шести лет лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.
За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронные средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.
19 июня заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов заявил, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян.
Примечательно, что граждане могут оказаться в роли дроппера неосознанно, став жертвой мошеннических схем. В МВД предупреждали, что гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. Жертве нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража». На самом деле карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан.