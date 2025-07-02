87% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством

87% россиян сталкивались с телефонным мошенничествомОсобую опасность в будущем представляют новые методы обмана с использованием ИИ
Лидером среди схем обмана россиян стало телефонное мошенничество – 87% сталкивались с ним напрямую или через окружение. Об этом говорится в результатах исследования АНО «Диалог регионы» (есть у «Ведомостей»). В онлайн-опросе поучаствовало 3600 человек от 18 лет и старше во всей стране.
В число самых популярных методов мошенничества, согласно опросу, вошли просьба одолжить денег знакомым – так ответили 28% респондентов, фальшивая работа в интернете – 27% и обман под видом лотереи, викторины, победы в конкурсах и подарочных карт – 22%. Абсолютное большинство опрошенных – 91% – также признались, что сталкивались с подозрительными звонками и sms, причем 60% – раз в неделю и чаще. Однако в большинстве случаев гражданам не свойственно доверять таким вызовам и сообщениям – 83% их игнорируют.
Хотя искусственный интеллект (ИИ) сегодня широко используется в разных отраслях, частота связанных с ним мошеннических схем пока невелика: по данным исследования, только 11% опрошенных столкнулись с подобными случаями. Наиболее частые средства обмана – это аудиодипфейки, записанные якобы от лица знакомых, нуждающихся в деньгах. Среди тех, кто столкнулся с мошенничеством на основе ИИ, 23% сообщили о случаях фальсификации голоса. Другие распространенные схемы включают дипфейки под видом представителей банков и госструктур (7%), мошеннические переводы с обманными ссылками (6%) и взлом учетных записей в мессенджерах (4%).
Кем представляются мошенники
«Чаще всего атаки мошенников происходят именно по телефону, но злоумышленники регулярно тестируют новые схемы, популярность также продолжает набирать такой метод, как рассылка фишинговых ссылок. При этом среди новых способов обмана особую опасность представляют те, в которых используется искусственный интеллект. Люди пока не успели привыкнуть к таким схемам и не научились их распознавать», – пояснил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков.
25 марта в Госдуме приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно ему, граждане теперь могут через «Госуслуги» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также самозапрет можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Сообщения от «Госуслуг», в том числе содержащие код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит два сообщения – предупреждение и код подтверждения.