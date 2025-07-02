87% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством

25 марта в Госдуме приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно ему, граждане теперь могут через «Госуслуги» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также самозапрет можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Сообщения от «Госуслуг», в том числе содержащие код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит два сообщения – предупреждение и код подтверждения.