Шадаев: самозапрет на кредиты установили 13,5 млн россиян
С марта 2025 г. самозапрет на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги» установили 13,5 млн граждан. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Закон о праве на самозапрет на оформление кредитов заработал 1 марта 2025 г. Функция может быть полной или частичной: россияне могут выбрать самозапрет на кредиты в банках и (или) микрофинансовых организациях. Если гражданин захочет взять кредит после оформления самозапрета, то он может отменить опцию через «Гослуги» и спустя несколько дней «периода охлаждения» обратиться в банк. Подать заявление на снятие этого статуса через МФЦ можно будет только с 1 сентября.
19 июня вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко допустил, что правительство может расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.