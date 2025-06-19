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Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Ведомости

С 1 марта более 12 млн жителей России через «Госуслуги» установили самозапрет на кредиты. Об этом в кулуарах ПМЭФа сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, кабмин может расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.

С 1 августа у граждан появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов. С сентября этого года через «Госуслуги» россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.

В МВД предложили установить базовый запрет на выдачу кредитов, который при надобности пользователь сможет отменить через «Госуслуги» и в МФЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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