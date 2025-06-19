Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты
С 1 марта более 12 млн жителей России через «Госуслуги» установили самозапрет на кредиты. Об этом в кулуарах ПМЭФа сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, кабмин может расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.
С 1 августа у граждан появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов. С сентября этого года через «Госуслуги» россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.
В МВД предложили установить базовый запрет на выдачу кредитов, который при надобности пользователь сможет отменить через «Госуслуги» и в МФЦ.