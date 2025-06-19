Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

С 1 августа у граждан появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов. С сентября этого года через «Госуслуги» россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.