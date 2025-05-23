МВД предложило ввести тотальный базовый запрет брать кредиты

Но, как следует из слов Филиппова, для отмены запрета физлицу придется пройти через определенную процедуру. «Мы гражданина предупредим, зададим ему определенные вопросы, например, не действует ли он под воздействием третьих лиц и не собирается ли он полученные в кредит денежные средства кому-то передать и т. д. И может быть, ответив на эти вопросы, он не будет эту кнопку нажимать», – пояснил он.