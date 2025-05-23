МВД предложило ввести тотальный базовый запрет брать кредиты

МВД предложило ввести тотальный базовый запрет брать кредитыСейчас уже есть возможность установить добровольный самозапрет
МВД предлагает установить базовый запрет на выдачу кредитов, который при надобности пользователь сможет отменить через «Госуслуги» и в МФЦ. О разработке такой инициативы рассказал 23 мая заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов на одной из сессий форума Positive Hack Day 2025.
Филиппов отметил, что сейчас на законодательном уровне принято достаточно законов, которые позволяют российским гражданам в том числе устанавливать самозапрет на кредиты. С 1 марта 2025 г. в России заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов, напомнил он (это одна из мер «антифрод-пакета», разработанного Минцифры). Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ, указав персональные данные, а также выбрав параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.
«Мы предлагаем ввести не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку, – подчеркнул Филиппов. – Я думаю, граждане у нас не будут против, если мы, имея возможность, защитим всех. А если кому-то надо получить кредит или какую-то другую услугу, он нажмет кнопку в интернете и получит эту услугу».
Но, как следует из слов Филиппова, для отмены запрета физлицу придется пройти через определенную процедуру. «Мы гражданина предупредим, зададим ему определенные вопросы, например, не действует ли он под воздействием третьих лиц и не собирается ли он полученные в кредит денежные средства кому-то передать и т. д. И может быть, ответив на эти вопросы, он не будет эту кнопку нажимать», – пояснил он.
Существующая мера (самозапрет) уже работает и «имеет свой определенный эффект в цифрах», отметил он. «Но вот такой тотальный запрет, на наш взгляд, был бы наиболее продуктивным серьезным шагом», – добавил Филиппов.
Самозапрет на выдачу кредитов на «Госуслугах» оформили 11 млн пользователей, уточнил в ходе сессии председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»).
Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Октай отметил, что нужно найти баланс, чтобы меры не ухудшали жизненный путь клиента и он мог оперативно снять такой запрет.
Предложение МВД похоже на тестирование общественного мнения по поводу возможного запрета, но он, скорее всего, не даст нужного эффекта, считает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. «Уже сейчас видно, как злоумышленники стараются влиять на граждан, которые ввели самозапрет на получение кредитов. Могу предположить, что при любом запрете злоумышленники найдут способ его обходить, заставляя человека этот запрет снимать, даже физически посещая МФЦ. Но при этом мы создадим еще больше проблем для граждан», – подчеркивает эксперт.
В то же время директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что «мера абсолютно логичная». «От социальной инженерии она полностью не защитит, но позволит сделать главное – полностью разорвать контакт с мошенниками и минимизировать риски того, что деньги будут украдены», – заключил он.
В 2024 г. мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Это рекордный показатель за все время ведения статистики, следует из обзора ЦБ об операциях без согласия клиентов. По оценке Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. составил не менее 295 млрд руб., сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе выступления на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации в марте.
В I квартале 2025 г. мошенники похитили у граждан с помощью банковских переводов 6,7 млрд руб., что на четверть меньше, чем в IV квартале прошлого года. Такие данные содержатся в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном Банком России 16 мая. При этом объем возмещений снизился почти вдвое – с 900 млн до 500 млн руб.