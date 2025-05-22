Портфель микрозаймов вырос в I квартале при сокращении выдач

Также нельзя игнорировать долю и темпы роста банковских МФО, отмечает Пащенко. Банки сталкиваются с существенными ограничениями макропруденциальных лимитов, что подталкивает их все активнее продвигать услуги собственных МФО и при необходимости «пересаживать» на микрозаймы свою клиентскую базу, поясняет Бердасов. Кроме того, у таких компаний есть очевидные преимущества от аффилированности с материнскими структурами – прежде всего относительно дешевое фондирование и бесплатная клиентская база, которая состоит из уже проверенных заемщиков, добавляет он. Поэтому они могут предлагать гражданам более выгодные условия по сравнению с коммерческими компаниями, отметил Бердасов. Для банков их дочерние МФО становятся не только инструментом удержания клиентов, но и источником неплохой прибыли, а также полигоном для испытания новых опций, продуктов и условий кредитования, рассуждает Макаров.