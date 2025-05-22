Портфель микрозаймов вырос в I квартале при сокращении выдач

Портфель микрозаймов вырос в I квартале при сокращении выдачСектор продолжает трансформироваться к более жесткому регулированию
Микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 328 млрд руб. в I квартале, следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости». Это на 4% меньше, чем в октябре – декабре прошлого года. Последний раз динамика была отрицательной по итогам I квартала 2024 г. (-14%). Темп прироста общего портфеля микрозаймов замедлился до 6,1% в январе – марте после 13% в IV квартале.
Наибольший вклад в рост общего портфеля внесли банковские МФО (входят в состав групп различных финансовых компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов) – прирост составил 11%, достигнув 228,9 млрд руб. Портфель классических МФО увеличился на 1,5% до 257,6 млрд руб. На банковские МФО по итогам I квартала приходится 47% (+3 п. п.) от общего портфеля.
За январь – март число заемщиков с действующими договорами займа увеличилось на рекордные 10,5% до 24,37 млн, из них 16,4 млн человек являются клиентами классических МФО (+2,7%), еще 7,8 млн обслуживаются в банковских структурах (+31%). Доля просроченной задолженности поступательно снижается и в I квартале достигла 27,7%.
Почему растет портфель
Традиционно люди активно кредитуются накануне новогодних праздников, в результате высокая долговая нагрузка ограничивает выдачи новых заемных средств в начале года, говорит генеральный директор «Займера» Роман Макаров. Увеличение портфеля при одновременном сокращении выдач объясняется продолжающейся трансформацией сектора на фоне макропруденциального регулирования последних лет, считает гендиректор Moneyman Артем Быков. Закономерной реакцией рынка стал постепенный разворот в сторону сегмента среднесрочных займов, для которого характерны более длинные сроки и более высокие чеки, поясняет он.
Сдвиг выдач в пользу более долгосрочных займов влияет на показатели компаний, говорит коммерческий директор Lime Credit Group Леонид Дуленков. Клиенты, которые ранее взяли длинный заем, находятся в портфеле компании на протяжении всего времени пользования им – от нескольких месяцев до года, отмечает он. За это время в портфеле учитываются и основной долг, и накопленные проценты, и просроченная задолженность, т. е. портфель растет еще некоторое время, после того как произошла выдача займа, объясняет Дуленков. В итоге эффект получается отложенным – даже при снижении объема выдач в новом периоде портфель может вырасти по инерции, констатировал он.
Рост клиентской базы МФО происходит за счет увеличения доли банковских отказников, говорит Быков. Также растет доля займов, выдаваемых маркетплейсами, – все крупнейшие игроки этого рынка уже имеют в своем периметре полноценную финансовую систему с широким кругом продуктов для физлиц и бизнеса, добавляет генеральный директор «Джой мани» Максим Пащенко. Но из-за жестких макропруденциальных лимитов, призванных ограничивать количество рисковых выдач, МФО сокращают чек для новых клиентов с учетом их показателя долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу), добавляет Дуленков. В итоге количество договоров и их оборотов растет, но прирост портфеля небольшой, констатирует он.
На объем выдач в I квартале также существенное влияние оказали правовые новации, в том числе самозапрет на кредиты, говорит директор департамента управления рисками «Мигкредита» Олег Бердасов. По статистике компании, доля повторных клиентов, которые установили ограничение, достигает 2,5%. Это заметно снижает уровень одобрения по лояльным клиентам, на которых всегда ориентировались МФО, сетует он.
Прогноз на рост
Во II квартале по сравнению с началом года значимых изменений в общем объеме выдач займов и росте портфеля не произойдет, так как на рынке сохраняются сдерживающие активный рост тренды, считает гендиректор «Саммита» Алексей Имховик. В Lime Credit Group также ожидают сопоставимые объемы выдач по итогам II квартала – меры ЦБ по охлаждению кредитования начали оказывать влияние на потребности и возможности заемщиков, поясняет Дуленков.
В апреле – июне платежная дисциплина, как правило, восстанавливается, и спрос на займы достаточно устойчив, поэтому Макаров ожидает роста выдач. Средний чек тоже будет сдержанно расти, уверен он, перед летом запросы населения всегда увеличиваются, что обусловлено сезонными покупками, расходами и поездками.
Также нельзя игнорировать долю и темпы роста банковских МФО, отмечает Пащенко. Банки сталкиваются с существенными ограничениями макропруденциальных лимитов, что подталкивает их все активнее продвигать услуги собственных МФО и при необходимости «пересаживать» на микрозаймы свою клиентскую базу, поясняет Бердасов. Кроме того, у таких компаний есть очевидные преимущества от аффилированности с материнскими структурами – прежде всего относительно дешевое фондирование и бесплатная клиентская база, которая состоит из уже проверенных заемщиков, добавляет он. Поэтому они могут предлагать гражданам более выгодные условия по сравнению с коммерческими компаниями, отметил Бердасов. Для банков их дочерние МФО становятся не только инструментом удержания клиентов, но и источником неплохой прибыли, а также полигоном для испытания новых опций, продуктов и условий кредитования, рассуждает Макаров.
Портфель и доля выдач банковских МФО продолжит дальнейшее увеличение как минимум до конца года, а скорее всего – до момента значимого смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, ожидает Имховик. Быков согласен: емкость данного сегмента пока еще не исчерпана, поэтому можно ожидать сохранения дальнейших интенсивных темпов роста портфеля банковских МФО по крайней мере до конца 2025 г. По прогнозам СРО «Мир», данный тренд продолжится как минимум во II и III кварталах, после чего агрессивные темпы прироста сегмента станут умеренными. Со снижением ключевой ставки часть клиентов вернется в материнский банк, считает Макаров.
Доля банковских МФО будет увеличиваться и, возможно, уже в этом году на них будет приходиться более половины микрофинансового рынка, оценивает генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев. По итогам 2025 г. доля банковских МФО в общем портфеле может достичь 55–60%, прогнозирует Быков.