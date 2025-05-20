На «Госуслугах» запущен сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников
На портале «Госуслуги» запущен новый сервис «жизненная ситуация» для тех, кто столкнулся с телефонными и интернет-мошенниками или кто хочет повысить свою цифровую грамотность. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.
«Он [сервис] создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников», – отметил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
В сообщении уточняется, что сервис подскажет, как восстановить доступ к «Госуслугам» и быстро сменить пароль от аккаунта. С помощью «жизненной ситуации» можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста.
Кроме того, в сервис вошли тест на проверку цифровой грамотности, обучающие курсы и каталог актуальных схем мошенничества. Также при помощи «жизненной ситуации» можно проверить кредитную историю и оформленные на имя пользователя SIM-карты.
Сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн граждан. По итогам I квартала 2025 г. было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг, сообщил президент «Ростелекома» – технического партнера портала – Михаил Осеевский. Он отметил реализацию социального сервиса на «Госуслугах», который позволяет оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, а также появление водительских чатов в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Авто».