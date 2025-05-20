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На «Госуслугах» запущен сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

Ведомости

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис «жизненная ситуация» для тех, кто столкнулся с телефонными и интернет-мошенниками или кто хочет повысить свою цифровую грамотность. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Он [сервис] создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников», – отметил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В сообщении уточняется, что сервис подскажет, как восстановить доступ к «Госуслугам» и быстро сменить пароль от аккаунта. С помощью «жизненной ситуации» можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста.

Кроме того, в сервис вошли тест на проверку цифровой грамотности, обучающие курсы и каталог актуальных схем мошенничества. Также при помощи «жизненной ситуации» можно проверить кредитную историю и оформленные на имя пользователя SIM-карты.

Сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн граждан. По итогам I квартала 2025 г. было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг, сообщил президент «Ростелекома» – технического партнера портала – Михаил Осеевский. Он отметил реализацию социального сервиса на «Госуслугах», который позволяет оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, а также появление водительских чатов в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Авто».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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