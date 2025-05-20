На «Госуслугах» запущен сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

Сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн граждан. По итогам I квартала 2025 г. было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг, сообщил президент «Ростелекома» – технического партнера портала – Михаил Осеевский. Он отметил реализацию социального сервиса на «Госуслугах», который позволяет оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, а также появление водительских чатов в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Авто».