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Количество зарегистрированных пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн

Ведомости

Более 112 млн граждан зарегистрированы на «Госуслугах» на текущий момент. По итогам I квартала 2025 г. было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг, сообщил президент «Ростелекома» – технического партнера портала – Михаил Осеевский.

Осеевский отметил реализацию социального сервиса на «Гоуслугах», который позволяет оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, а также появление водительских чатов в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Авто».

Выручка «Ростелекома» за I квартал 2025 г. увеличилась на 9% до 190,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль при этом сократилась с 12,5 млрд руб. до 6,8 млрд руб.

«Сложная макроэкономическая ситуация и жесткая денежно-кредитная политика сдерживают рост бизнеса, поэтому “Ростелеком” сфокусирован на компенсации увеличения финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности, а также оптимизации инвестиционной программы», – сообщила заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова.

Рост капитальных вложений в отчетном периоде (+14%), по ее словам, в основном объясняется погашением задолженности по завершенным в прошлом году проектам.

22 апреля «Ростелеком» опубликовал данные, согласно которым умные камеры компании помогли снизить аварийность в Петербурге почти на 18% в I квартале 2025 г. Автоматические системы контроля трафика компании зафиксировали за три месяца почти 5 млн случаев несоблюдения ПДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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