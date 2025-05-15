Количество зарегистрированных пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн
Более 112 млн граждан зарегистрированы на «Госуслугах» на текущий момент. По итогам I квартала 2025 г. было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг, сообщил президент «Ростелекома» – технического партнера портала – Михаил Осеевский.
Осеевский отметил реализацию социального сервиса на «Гоуслугах», который позволяет оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, а также появление водительских чатов в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Авто».
Выручка «Ростелекома» за I квартал 2025 г. увеличилась на 9% до 190,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль при этом сократилась с 12,5 млрд руб. до 6,8 млрд руб.
«Сложная макроэкономическая ситуация и жесткая денежно-кредитная политика сдерживают рост бизнеса, поэтому “Ростелеком” сфокусирован на компенсации увеличения финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности, а также оптимизации инвестиционной программы», – сообщила заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова.
Рост капитальных вложений в отчетном периоде (+14%), по ее словам, в основном объясняется погашением задолженности по завершенным в прошлом году проектам.
22 апреля «Ростелеком» опубликовал данные, согласно которым умные камеры компании помогли снизить аварийность в Петербурге почти на 18% в I квартале 2025 г. Автоматические системы контроля трафика компании зафиксировали за три месяца почти 5 млн случаев несоблюдения ПДД.