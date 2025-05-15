Количество зарегистрированных пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн

Выручка «Ростелекома» за I квартал 2025 г. увеличилась на 9% до 190,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль при этом сократилась с 12,5 млрд руб. до 6,8 млрд руб.