Россияне с самозапретами сократили попытки оформить кредит

В «Займере» число заявок от заемщиков с действующим самозапретом составляло в начале марта порядка 200–300 в день, увеличившись к концу месяца до уровня 400–500, говорит генеральный директор компании Роман Макаров. В апреле – мае это значение еще несколько подросло – до 500–600 заявок в день, но уже начиная с первых дней июня показатель пошел на спад, отмечает он. В среднем в июне компания фиксирует около 400 таких заявок в день, но если в первой половине месяца средний показатель составил 410 заявок, то во второй – уже 400 заявок, рассказывает Макаров.