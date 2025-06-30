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Россияне с самозапретами сократили попытки оформить кредит

Это свидетельствует об охлаждении интереса населения к данной функции
Наталья Заруцкая
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Попытки россиян оформить кредит или заем, имея установленный самозапрет, в июне сильно сократились по сравнению с мартом, когда этот механизм заработал. Об этом «Ведомостям» сказали представители Т-банка и нескольких микрофинансовых организаций (МФО) – «Займера», «Мигкредита», «Саммита», «Джой мани» и Moneyman.

В «Займере» число заявок от заемщиков с действующим самозапретом составляло в начале марта порядка 200–300 в день, увеличившись к концу месяца до уровня 400–500, говорит генеральный директор компании Роман Макаров. В апреле – мае это значение еще несколько подросло – до 500–600 заявок в день, но уже начиная с первых дней июня показатель пошел на спад, отмечает он. В среднем в июне компания фиксирует около 400 таких заявок в день, но если в первой половине месяца средний показатель составил 410 заявок, то во второй – уже 400 заявок, рассказывает Макаров.

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