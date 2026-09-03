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Траты россиян на офлайн-развлечения продолжают расти

Но по итогам текущего года эксперты ожидают снижения темпов роста этого рынка вдвое
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – июне 2026 г. рынок офлайн-развлечений вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., а в натуральном – на 6% до 239 млн реализованных билетов. Это следует из данных совместного исследования консалтинговой компании OKS Labs by Okkam и ключевых участников рынка продажи билетов на такие мероприятия – билетных сервисов «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland (есть у «Ведомостей»). В совокупности данные игроки заняли на нем долю в 46% в первом полугодии 2026 г.

С учетом этих данных за весь 2026 год в деньгах рынок, как ожидают авторы исследования, увеличится на 14% к 2025 г. и достигнет 353 млрд руб., а в штуках – лишь на 2% до 477 млн проданных билетов. Таким образом, темпы роста в денежном выражении в сравнении с 2025 г. сократятся в 2 раза, а в натуральном – в 4 раза «на фоне замедления динамики посещаемости в большинстве сегментов».

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