Траты россиян на офлайн-развлечения продолжают расти

В январе – июне 2026 г. рынок офлайн-развлечений вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., а в натуральном – на 6% до 239 млн реализованных билетов. Это следует из данных совместного исследования консалтинговой компании OKS Labs by Okkam и ключевых участников рынка продажи билетов на такие мероприятия – билетных сервисов «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland (есть у «Ведомостей»). В совокупности данные игроки заняли на нем долю в 46% в первом полугодии 2026 г.