VK подала иск к Apple в Арбитражный суд Москвы

VK подала иск к Apple в Арбитражный суд МосквыСоцсеть требует вернуть ее приложения в Аpp Store и выплатить неустойку в размере 58 млн рублей за день
Истцом выступает ООО «ВК» – юридическое лицо корпорации VK. Ответчиками указаны российское подразделение Apple ООО «Эппл рус», а также Apple Inc и Apple Distribution International Ltd.
Иск был зарегистрирован 19 августа и сейчас находится на рассмотрении в первой инстанции.
В пресс-службе VK заявили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store. В иске требуется вернуть приложения, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
В суде «РИА Новости» рассказали, что размер неустойки должен составить 58 млн руб. в день: 50 млн руб. за удаление VK , 3 млн руб. – соцсети «Одноклассники», сервиса VK Music – 5 млн. руб.
25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.
16 июля из Google Play исчезли приложения VK и мессенджер Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее. В компании подчеркнули, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».