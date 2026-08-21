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VK подала иск к Apple в Арбитражный суд Москвы

Соцсеть требует вернуть ее приложения в Аpp Store и выплатить неустойку в размере 58 млн рублей за день
Ксения Наумчик
Дмитрий Игнатьев

VK обратилась в суд с иском к Apple в Арбитражный суд Москвы, чтобы вернуть приложения компании в Аpp Store, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Истцом выступает ООО «ВК» – юридическое лицо корпорации VK. Ответчиками указаны российское подразделение Apple ООО «Эппл рус», а также Apple Inc и Apple Distribution International Ltd.

Иск был зарегистрирован 19 августа и сейчас находится на рассмотрении в первой инстанции.

В пресс-службе VK заявили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store. В иске требуется вернуть приложения, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

В суде «РИА Новости» рассказали, что размер неустойки должен составить 58 млн руб. в день: 50 млн руб. за удаление VK , 3 млн руб. – соцсети «Одноклассники», сервиса VK Music – 5 млн. руб.

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25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.

1 июля ФАС выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации. 

16 июля из Google Play исчезли приложения VK и мессенджер Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее. В компании подчеркнули, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».

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