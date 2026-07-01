Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO187,2-1,81%CNY Бирж.11,47-1,28%IMOEX2 344,55-0,15%RTSI943,69-0,15%RGBI113,22-0,61%RGBITR753,72-0,57%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

ФАС выдала предупреждение Apple

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение и потребовала от Apple «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем», сообщили в ведомстве.

Служба также потребовала исполнить обязанности о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.

«Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС», – заявили в ведомстве.

Основанием для выдачи предупреждения стало также неисполнение требований о предустановке Max и российского магазина приложений.

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store

Технологии

Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля. В противном случае ФАС пообещала возбудить дело.

Если будет установлено, что компания нарушила закон о защите конкуренции, ей, по предварительной оценке, грозит штраф до 4 млрд руб., отметили в ведомстве.

25 июня Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь