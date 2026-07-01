ФАС выдала предупреждение Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение и потребовала от Apple «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем», сообщили в ведомстве.
Служба также потребовала исполнить обязанности о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.
«Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС», – заявили в ведомстве.
Основанием для выдачи предупреждения стало также неисполнение требований о предустановке Max и российского магазина приложений.
Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля. В противном случае ФАС пообещала возбудить дело.
Если будет установлено, что компания нарушила закон о защите конкуренции, ей, по предварительной оценке, грозит штраф до 4 млрд руб., отметили в ведомстве.
25 июня Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.