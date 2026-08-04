Что может грозить Apple за изгнание отечественных приложений

В июне 2026 г. американская компания Apple удалила приложения группы VK из магазина приложений App Store. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение VK, «VK видео», «VK музыка», «VK мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники», «Дзен» и Max. Удаление приложений привело к тому, что пользователи не получают push-уведомлений и обновлений от разработчиков приложений. При этом все ранее установленные на смартфонах и устройствах Apple приложения VK продолжат работать, заверял представитель техкомпании.