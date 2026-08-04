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Главная / Технологии /

Что может грозить Apple за изгнание отечественных приложений

Юристы допускают введение штрафов в размере до 15% от оборота
Дмитрий Игнатьев
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ФАС возбудила дело в отношении американской компании Apple за отказ предустанавливать на устройства с операционной системой iOS национальный мессенджер Max и отечественный магазин приложений RuStore. Об этом ведомство сообщило 3 августа. Антимонопольный орган предупредил американского техногиганта о штрафах.

В июне 2026 г. американская компания Apple удалила приложения группы VK из магазина приложений App Store. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение VK, «VK видео», «VK музыка», «VK мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники», «Дзен» и Max. Удаление приложений привело к тому, что пользователи не получают push-уведомлений и обновлений от разработчиков приложений. При этом все ранее установленные на смартфонах и устройствах Apple приложения VK продолжат работать, заверял представитель техкомпании.

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