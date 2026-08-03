ФАС возбудила дело против Apple

1 июля ФАС выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.