ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против AppleКомпания не добавила функцию предустановки национального мессенджера Мах
Антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации. Компания не исполнила предупреждение о предустановке отечественного мессенджера и магазина приложений на iPhone и iPad. Теперь Apple грозит оборотный штраф.
ФАС потребовала от Apple установить на устройства с iOS мессенджер Мах и российский магазин приложений RuStore. Корпорация частично выполнила требования: с 27 июля в обновленной версии ПО появилась возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. Однако предустановку мессенджера и магазина компания не обеспечила, говорится в сообщении ФАС.
Законодательство обязывает производителей технически сложных товаров, продаваемых в России, предусматривать возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства – члена ЕАЭС. По итогам рассмотрения дела, если нарушение закона о защите конкуренции будет подтверждено, компании грозит штраф по КоАП РФ. Сейчас аналогичные дела против Apple рассматривают антимонопольные органы в нескольких странах, включая государства БРИКС.
1 июля ФАС выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.