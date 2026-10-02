Новак: рост ВВП России ускорится до 2,4% к 2029 году

Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – на уровне 4%. Инвестиции в 2026 г., согласно прогнозу, сократятся на 5,4%, после чего вернутся к росту: на 0,2% в 2027 г., 2,5% в 2028 г. и 3% в 2029 г.