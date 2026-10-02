Новак: рост ВВП России ускорится до 2,4% к 2029 году
Темпы роста российской экономики ускорятся с 0,6% в 2026 г. до 2,4% в 2029 г., сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета Федерации. Он представил сенаторам прогноз социально-экономического развития России на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг.
Согласно представленному прогнозу, в 2027 г. ВВП вырастет на 1,4%, в 2028 г. – на 1,9%, а в 2029 г. – на 2,4%. Номинальный объем ВВП, как ожидается, увеличится с 232,3 трлн руб. в 2026 г. до 281,7 трлн руб. в 2029 г.
Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – на уровне 4%. Инвестиции в 2026 г., согласно прогнозу, сократятся на 5,4%, после чего вернутся к росту: на 0,2% в 2027 г., 2,5% в 2028 г. и 3% в 2029 г.
24 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2026 г. с 0,4 до 0,6%, сохранив оценки на 2027–2029 гг. на уровне 1,4, 1,9 и 2,4% соответственно.
23 сентября ОЭСР сохранила прогноз роста российской экономики в 2026 г. на уровне 0,5% и понизила оценку на 2027 г. до 0,6%.