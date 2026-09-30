ВВП России в августе вырос на 0,8% в годовом выражении

В июле показатель ВВП увеличился на 0,6%, а в июне – на 1,7%. При этом в мае показатель ВВП вырос на 0,5%, в апреле – на 1,6%, а в марте – на 1,9%. Зимой 2026 г., наоборот, наблюдалось снижение показателей: в феврале – на 0,9%, а в январе – на 1,6%.