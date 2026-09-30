ВВП России в августе вырос на 0,8% в годовом выражении
За январь – август 2026 г. ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,6%.
В июле показатель ВВП увеличился на 0,6%, а в июне – на 1,7%. При этом в мае показатель ВВП вырос на 0,5%, в апреле – на 1,6%, а в марте – на 1,9%. Зимой 2026 г., наоборот, наблюдалось снижение показателей: в феврале – на 0,9%, а в январе – на 1,6%.
14 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост ВВП (по данным Росстата, за полугодие он составил 0,6%) показывает, что экономика в III квартале продолжает умеренно расти.
21 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом в размере около 2% ВВП.