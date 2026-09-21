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Главная / Экономика /

Силуанов: в федеральный бюджет на 2027 год заложат дефицит в 2% ВВП

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом. Его размер составит около 2% ВВП. Об этом в ходе Московского финансового форума заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков – около 2% ВВП», – сказал он.

По данным Минфина РФ на 9 сентября, дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб. или 2,5% ВВП. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025 г. Доходы выросли на 9,2% год к году и составили 25,9 трлн руб. Доходы от производства и импорта увеличились на 26,3% до 11,3 трлн руб. При этом нефтегазовые доходы снизились на 16,7% (5 трлн руб.).

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета России примерно на уровне 2% ожидается при консервативном сценарии цен на нефть.

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