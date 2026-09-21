Силуанов: в федеральный бюджет на 2027 год заложат дефицит в 2% ВВП

По данным Минфина РФ на 9 сентября, дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб. или 2,5% ВВП. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025 г. Доходы выросли на 9,2% год к году и составили 25,9 трлн руб. Доходы от производства и импорта увеличились на 26,3% до 11,3 трлн руб. При этом нефтегазовые доходы снизились на 16,7% (5 трлн руб.).