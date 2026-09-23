ОЭСР прогнозирует рост ВВП России в 2027 году на уровне 0,6%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогноз роста ВВП России в 2026 г. на уровне 0,5%. В сравнении с июньским прогнозом он остался прежним, говорится в докладе ОЭСР.
В 2027 г. ВВП увеличится на 0,6%, прогнозирует организация. С июня показатель снизился на 0,2 п. п.
Инфляция осталась на прежнем уровне – на отметке в 6,5%. Прогноз на следующий год вырос на 1,4 п. п. и составил 6%.
12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. По данным ведомства, ВВП по итогам II квартала прибавил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство указало, что за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%.
Согласно апрельским данным Международного валютного фонда (МВФ), Россия закрепилась на четвертой позиции в глобальном рейтинге по ВВП, преодолев порог в $7 трлн. По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика достигла $7,26 трлн, что на $0,29 трлн больше показателя 2024 г. ($6,97 трлн), следует из анализа агентства.