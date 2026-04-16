Россия осталась четвертой экономикой мира по ППС
Россия закрепилась на четвертой позиции в глобальном рейтинге по ВВП, преодолев порог в $7 трлн. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) и собственных вычислений.
По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика достигла $7,26 трлн, что на $0,29 трлн больше показателя 2024 г. ($6,97 трлн), следует из анализа агентства.
Крупнейшей экономикой мира вновь признан Китай. Его ВВП по ППС вырос с $38,2 трлн в 2024 г. до $41,2 трлн. Вторую позицию занимают США ($30,8 трлн), третью – Индия ($17,3 трлн). На пятом месте Япония с результатом $7 трлн. Далее следуют Германия ($6,2 трлн), Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн).
По данным агентства, общий объем экономики прошлого года достиг $210 трлн, что на $12,2 трлн превышает показатель 2024 г. ($197,8 трлн).
15 марта глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ВВП снижается второй месяц подряд. За январь – февраль, уточнил президент, сокращение составило 1,8%. Отрицательную динамику он объяснил календарными, погодными и сезонными факторами. Уровень безработицы составил 2,1%.
МВФ ожидает, что ВВП России в 2027 г. увеличится на 1,1%. Столько же он прогнозирует и на этот год. При этом Минэкономразвития России подсчитало, что рост в 2026 г. составит 1,3%, в 2027-м – 2,8%. Участники опроса Банка России оставили ожидания на уровне 1%, на 2027 г. снизили до 1,5%. Сам ЦБ ждет роста в диапазоне 0,5–1,5%.