Россия осталась четвертой экономикой мира по ППС

МВФ ожидает, что ВВП России в 2027 г. увеличится на 1,1%. Столько же он прогнозирует и на этот год. При этом Минэкономразвития России подсчитало, что рост в 2026 г. составит 1,3%, в 2027-м – 2,8%. Участники опроса Банка России оставили ожидания на уровне 1%, на 2027 г. снизили до 1,5%. Сам ЦБ ждет роста в диапазоне 0,5–1,5%.