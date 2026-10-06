Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 0,8%
Всемирный банк сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 г. на уровне 0,8%. Это следует из обновленного экономического прогноза организации по ситуации на рынках Европы и Центральной Азии.
В следующем году Всемирный банк ожидает рост ВВП на уровне 0,7%, в 2028 г. – на уровне 0,7%.
Банк отметил, что в России рост замедлится до 0,8% с 1% по итогам 2025 г.
Кроме того, в 2027-2028 гг. Всемирный банк ожидает другие негативные факторы для роста. В частности, возможное затухание налогово-бюджетного стимулирования экономики и ограничение активности из-за санкций, дефицита кадров, ослабления инвестиций и снижения цен на нефть.
2 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что рост ВВП России ускорится до 2,4% к 2029 г. Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – на уровне 4%. Инвестиции в 2026 г., согласно прогнозу, сократятся на 5,4%, после чего вернутся к росту: на 0,2% в 2027 г., 2,5% в 2028 г. и 3% в 2029 г.
До этого министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом в размере около 2% ВВП.