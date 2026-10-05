Силуанов: план по обелению экономики уже принес 34 млрд рублей

СПОТ начала действовать с 1 июня. Система предусматривает, что российские импортеры должны заранее подавать в ФНС заявку на ввоз товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. После этого им выдается QR-код, который проверяют таможенные органы. Механизм СПОТ включает два основных инструмента: документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж. Чтобы сделать переход на новый порядок максимально комфортным для импортеров, правительство установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Перенос срока для оплаты обеспечительного платежа составит 1 месяц.