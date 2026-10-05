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Главная / Экономика /

Силуанов: план по обелению экономики уже принес 34 млрд рублей

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

План правительства по обелению экономики дает результаты: за три месяца работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) бюджет получил около 34 млрд руб. дополнительных поступлений от импорта. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, меры по обелению экономики реализуются в рамках работы с доходной частью бюджета и направлены на повышение справедливости и эффективности налоговой системы.

Силуанов отметил, что сумма в 34 млрд руб. является не полным объемом дополнительных поступлений. Он уточнил, что эффект формируется также за счет других налоговых доходов, поэтому итоговая сумма выше.

21 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФТС Валерий Пикалев заявил, что введение СПОТ не привело к затруднениям при ввозе продукции в Россию. Президент задал уточняющий вопрос про работу системы QR-кодов и проблемы с очередями. Пикалев отметил, что ни одного случая не было зафиксировано.

СПОТ начала действовать с 1 июня. Система предусматривает, что российские импортеры должны заранее подавать в ФНС заявку на ввоз товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. После этого им выдается QR-код, который проверяют таможенные органы. Механизм СПОТ включает два основных инструмента: документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж. Чтобы сделать переход на новый порядок максимально комфортным для импортеров, правительство установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Перенос срока для оплаты обеспечительного платежа составит 1 месяц.

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