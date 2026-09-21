ФТС не зафиксировала проблем с импортом после запуска системы СПОТ

В ходе встречи глава ФТС сообщил, что по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Путин, в свою очередь, поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае, назвав срок до 2030 г. слишком долгим.