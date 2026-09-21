ФТС не зафиксировала проблем с импортом после запуска системы СПОТ
Введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) не привело к затруднениям при ввозе продукции в Россию. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент задал уточняющий вопрос про работу системы QR-кодов и проблемы с очередями. Пикалев отметил, что ни одного случая не было зафиксировано.
В ходе встречи глава ФТС сообщил, что по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Путин, в свою очередь, поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае, назвав срок до 2030 г. слишком долгим.
СПОТ начала действовать с 1 июня. Система предусматривает, что российские импортеры должны заранее подавать в ФНС заявку на ввоз товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого им выдается QR-код, который проверяют таможенные органы. Механизм СПОТ включает два основных инструмента: документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж. Чтобы сделать переход на новый порядок максимально комфортным для импортеров, правительство установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Перенос срока для оплаты обеспечительного платежа составит 1 месяц.