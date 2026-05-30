Правительство введет отсрочку по обеспечительному платежу для импортеров
С 1 июня для российских импортеров вступает в силу новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Накануне запуска Национальной системы подтверждения ожидания товара (СПОТ) заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко провел совещание с представителями деловых сообществ, которые участвовали в тестовом режиме и подтвердили готовность системы к работе.
Механизм СПОТ включает два основных инструмента: документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж. Чтобы сделать переход на новый порядок максимально комфортным для импортеров, правительство установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Отсрочка составит один месяц.
Необходимость переходного периода также обсуждалась на встрече Григоренко с бизнесом и профильными ведомствами – Минфином, ФНС и ФТС.
Григоренко сообщил, что механизм СПОТ направлен на вовлечение в легальный оборот товаров из «серой зоны», связанной с безналоговым ввозом из других стран. Новый порядок, по его словам, создаст равные конкурентные условия для внутреннего рынка, позволит выявлять участников «серых» схем импорта и повысит защиту прав потребителей благодаря четкой идентификации поставщика.
В апреле замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов сообщал, что изначально предполагалось запустить систему в тестовом режиме с 1 апреля, а полностью – с 1 июля. Перенос сроков на один месяц влево существенно не повлияет на настроения бизнеса, тем более что первый этап изначально и так планировалось запустить в апреле, считает руководитель группы компаний ИТБ Федор Якимчук.
СПОТ в ближайшие годы будет распространена на железнодорожные и авиаперевозки. На первом этапе система заработает только в отношении автомобильных поставок как наиболее рисковых, отметил он.