Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%USBN0,143+0,07%UTAR9,850%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,91+0,05%RGBITR783,26+0,14%
Главная / Экономика /

Правительство введет отсрочку по обеспечительному платежу для импортеров

Ведомости

С 1 июня для российских импортеров вступает в силу новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Накануне запуска Национальной системы подтверждения ожидания товара (СПОТ) заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко провел совещание с представителями деловых сообществ, которые участвовали в тестовом режиме и подтвердили готовность системы к работе.

Механизм СПОТ включает два основных инструмента: документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж. Чтобы сделать переход на новый порядок максимально комфортным для импортеров, правительство установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Отсрочка составит один месяц.

Необходимость переходного периода также обсуждалась на встрече Григоренко с бизнесом и профильными ведомствами – Минфином, ФНС и ФТС.

С 1 июня для ввоза товара в Россию импортеру необходимо получить специальный QR-код. Для этого за два дня до пересечения границы нужно сформировать электронный документ с информацией о предстоящей поставке. Обеспечительный платеж необходимо будет вносить только для тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля 2026 г. При этом для импорта через российско-белорусский участок границы отсрочка по платежу действует до 31 октября 2026 г. Размер обеспечительного платежа равен сумме косвенных налогов – НДС и акцизов. Предусмотрены исключения для отдельных групп импортеров и товарных категорий.

Григоренко сообщил, что механизм СПОТ направлен на вовлечение в легальный оборот товаров из «серой зоны», связанной с безналоговым ввозом из других стран. Новый порядок, по его словам, создаст равные конкурентные условия для внутреннего рынка, позволит выявлять участников «серых» схем импорта и повысит защиту прав потребителей благодаря четкой идентификации поставщика.

В апреле замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов сообщал, что изначально предполагалось запустить систему в тестовом режиме с 1 апреля, а полностью – с 1 июля. Перенос сроков на один месяц влево существенно не повлияет на настроения бизнеса, тем более что первый этап изначально и так планировалось запустить в апреле, считает руководитель группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

СПОТ в ближайшие годы будет распространена на железнодорожные и авиаперевозки. На первом этапе система заработает только в отношении автомобильных поставок как наиболее рисковых, отметил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте