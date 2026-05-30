Правительство введет отсрочку по обеспечительному платежу для импортеров

С 1 июня для ввоза товара в Россию импортеру необходимо получить специальный QR-код. Для этого за два дня до пересечения границы нужно сформировать электронный документ с информацией о предстоящей поставке. Обеспечительный платеж необходимо будет вносить только для тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля 2026 г. При этом для импорта через российско-белорусский участок границы отсрочка по платежу действует до 31 октября 2026 г. Размер обеспечительного платежа равен сумме косвенных налогов – НДС и акцизов. Предусмотрены исключения для отдельных групп импортеров и товарных категорий.