СПОТ полноценно заработает для импортеров на месяц раньше первоначальных планов

Правительство установило новые сроки внедрения системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) – механизма борьбы с серым импортом. В промышленную эксплуатацию (т. е. полноценно для всех участников ВЭД) она будет запущена с 1 июня 2026 г., на месяц раньше первоначального плана. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов. «На данном этапе сроки сдвигаются, [запуск будет] даже раньше, чем изначально установлено. Было [запланировано запустить СПОТ] с 1 апреля в тестовом режиме, а с 1 июля – в полном объеме. А сейчас [планируется] с 1 июня в полном объеме», – отметил Сазанов.