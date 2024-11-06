Полиция Испании изъяла более 13 т кокаина из ящиков с бананами

По данным полиции, это крупнейшая партия наркотиков, найденная в Испании за всю историю. Эквадорский экспортер фигурировал в таможенных и полицейских базах данных как лицо, имеющее судимость за незаконный оборот наркотиков. По прибытии в порт контейнер был досмотрен. В нем была установлена перегородка из ящиков с бананами, за которой находились коробки с кокаином.