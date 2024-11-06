Полиция Испании изъяла более 13 т кокаина из ящиков с бананами
Национальная полиция Испании и сотрудники таможенной службы конфисковали более 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту испанского города Альхесирас. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным полиции, это крупнейшая партия наркотиков, найденная в Испании за всю историю. Эквадорский экспортер фигурировал в таможенных и полицейских базах данных как лицо, имеющее судимость за незаконный оборот наркотиков. По прибытии в порт контейнер был досмотрен. В нем была установлена перегородка из ящиков с бананами, за которой находились коробки с кокаином.
В ходе разбирательства было проведено пять обысков. В Толедо задержана женщина, которая является партнером компании-импортера. Еще двое менеджеров компании объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.
В июле национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург, 3 т и 183 кг кокаина. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн. Полиция арестовала двух человек, в том числе президента торговой компании, которая, как предполагается, занимается поставками кокаина. Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.