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Полиция Испании изъяла более 13 т кокаина из ящиков с бананами

Ведомости

Национальная полиция Испании и сотрудники таможенной службы конфисковали более 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту испанского города Альхесирас. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным полиции, это крупнейшая партия наркотиков, найденная в Испании за всю историю. Эквадорский экспортер фигурировал в таможенных и полицейских базах данных как лицо, имеющее судимость за незаконный оборот наркотиков. По прибытии в порт контейнер был досмотрен. В нем была установлена перегородка из ящиков с бананами, за которой находились коробки с кокаином.

В ходе разбирательства было проведено пять обысков. В Толедо задержана женщина, которая является партнером компании-импортера. Еще двое менеджеров компании объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.

В июле национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург, 3 т и 183 кг кокаина. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн. Полиция арестовала двух человек, в том числе президента торговой компании, которая, как предполагается, занимается поставками кокаина. Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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