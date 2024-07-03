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Полиция Эквадора сорвала поставку более 3 тонн кокаина в Россию

Ведомости

Национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург, 3 т и 183 кг кокаина. Об этом сообщил портал Ecuavisa со ссылкой на полицию.

Полицейские обнаружили в контейнере с бананами 3190 упаковок с кокаином. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн.

Полиция арестовала двух человек, в том числе президента торговой компании, которая, как предполагается, занимается поставками кокаина. Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.

В марте Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что в контейнере с бананами, завезенными из Бельгии в РФ, обнаружено 11 кг кокаина. Контрабанда была пресечена в Большом порту Санкт-Петербурга. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.

В феврале в ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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