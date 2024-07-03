Полиция Эквадора сорвала поставку более 3 тонн кокаина в Россию
Национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург, 3 т и 183 кг кокаина. Об этом сообщил портал Ecuavisa со ссылкой на полицию.
Полицейские обнаружили в контейнере с бананами 3190 упаковок с кокаином. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн.
Полиция арестовала двух человек, в том числе президента торговой компании, которая, как предполагается, занимается поставками кокаина. Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.
В марте Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что в контейнере с бананами, завезенными из Бельгии в РФ, обнаружено 11 кг кокаина. Контрабанда была пресечена в Большом порту Санкт-Петербурга. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.
В феврале в ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб.