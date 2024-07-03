Полиция Эквадора сорвала поставку более 3 тонн кокаина в Россию

В марте Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что в контейнере с бананами, завезенными из Бельгии в РФ, обнаружено 11 кг кокаина. Контрабанда была пресечена в Большом порту Санкт-Петербурга. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.