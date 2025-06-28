Азербайджан призвал Россию расследовать задержания на Урале

По данным Ura.ru, в Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Задержание связано с уголовным делом об убийстве, произошедшем в 2001 г. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского следственного управления СК.