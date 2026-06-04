МИД: отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму
Отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, Москва принципиально настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Баку, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем», – отметил дипломат.
Москва считает, что развитие российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, добавил он.
Галузин также предложил перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество и запустить профессиональный диалог историков для «сверки и выработки позиций по прочтению нашего общего прошлого».
«Эта работа особенно важна для будущих поколений россиян и азербайджанцев», – отметил замминистра.
Российско-азербайджанские отношения пережили серьезный кризис после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. Страны заявляли о планах нарастить товарооборот до $5 млрд, но по итогам первого квартала 2026 г. произошло почти двукратное сокращение взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $746,8 млн.