МИД: отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму

Российско-азербайджанские отношения пережили серьезный кризис после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. Страны заявляли о планах нарастить товарооборот до $5 млрд, но по итогам первого квартала 2026 г. произошло почти двукратное сокращение взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $746,8 млн.