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Суд в Баку вынес приговор россиянам по делу о распространении наркотиков

Ведомости

Суд в Баку приговорил к различным срокам восьмерых граждан России, признав их виновными в транзите и распространении наркотиков из Ирана, а также в кибермошенничестве, сообщил портал Oxu.az.

Следствие считает, что россиянин Сергей Софронов вместе с Дмитрием и Ильей Безугли, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимашовым и другими лицами, личности которых устанавливаются, договорился с поставщиками о приобретении, хранении, транспортировке и продаже в Баку наркотических и психотропных веществ. Фигуранты, пишет азербайджанский портал, разделили между собой задачи и объединились в преступную банду.

Затем Софронов и другие получили из неизвестного источника почти 4 кг метамфетамина, 50 таблеток и еще 36,8 кг метадона. Они разделили товар среди участников преступной группы для реализации.

Суд Баку заявил, что обвиняемых задержали в связи с транзитом и распространением наркотиков из Ирана и кибермошенничеством. Софронова, Драчева, Дмитрия Безугли и Дулова приговорили к четырем годам лишения свободы, остальные фигуранты получили по три года.

Задержания проводились еще в июле 2025 г. Тогда также утверждалось, что фигуранты являются «членами двух организованных преступных группировок». Помимо предполагаемого транзита наркотиков, их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах у задержанных были видны гематомы на лицах. Их сначала кладут на землю, после чего уводят в автобус с вывернутыми за спину руками.

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