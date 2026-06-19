Суд в Баку вынес приговор россиянам по делу о распространении наркотиков

Задержания проводились еще в июле 2025 г. Тогда также утверждалось, что фигуранты являются «членами двух организованных преступных группировок». Помимо предполагаемого транзита наркотиков, их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах у задержанных были видны гематомы на лицах. Их сначала кладут на землю, после чего уводят в автобус с вывернутыми за спину руками.