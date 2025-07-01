Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков

Ведомости

Азербайджанские силовики задержали россиян, причастных к транзиту наркотиков из Ирана. Об этом сообщило агентство Report, опубликовав фотографии задержания.

Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок». Помимо предполагаемого транзита наркотиков их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах у задержанных видны гематомы на лицах. Их сначала кладут на землю, после чего уводят в автобус с вывернутыми за спину руками. Судя по кадрам, все задержанные – славянской внешности.

МВД Азербайджана 1 июля сообщило, что в результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны семь человек. До этого, 30 июня, сообщалось о задержании как минимум троих журналистов в Азербайджане. Это глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. 

Задержания в офисе Sputnik произошли на фоне задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали несколько подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. В процессе двое из них – владельцы кафе «Каспий» братья Гусейн и Зияддин Сафаровы – умерли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку на инциденты в Екатеринбурге является «чрезвычайно эмоциональной».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных