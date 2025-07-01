В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков
Азербайджанские силовики задержали россиян, причастных к транзиту наркотиков из Ирана. Об этом сообщило агентство Report, опубликовав фотографии задержания.
Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок». Помимо предполагаемого транзита наркотиков их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах у задержанных видны гематомы на лицах. Их сначала кладут на землю, после чего уводят в автобус с вывернутыми за спину руками. Судя по кадрам, все задержанные – славянской внешности.
МВД Азербайджана 1 июля сообщило, что в результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны семь человек. До этого, 30 июня, сообщалось о задержании как минимум троих журналистов в Азербайджане. Это глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также редактор Ruptly Айтекин Гусейнова.
Задержания в офисе Sputnik произошли на фоне задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали несколько подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. В процессе двое из них – владельцы кафе «Каспий» братья Гусейн и Зияддин Сафаровы – умерли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку на инциденты в Екатеринбурге является «чрезвычайно эмоциональной».