В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков

Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок». Помимо предполагаемого транзита наркотиков их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах у задержанных видны гематомы на лицах. Их сначала кладут на землю, после чего уводят в автобус с вывернутыми за спину руками. Судя по кадрам, все задержанные – славянской внешности.