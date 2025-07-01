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МВД Азербайджана: в офисе Sputnik в Баку задержаны 7 человек

Они проходят по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве
Ведомости

В результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны 7 человек. Об этом сообщило МВД Азербайджана. Они проходят по делу о «мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов».

Арестованы два человека, еще пятеро привлечены к уголовной ответственности, сообщает Oxu.Az.

Задержания в офисе «Sputnik Азербайджан» произошли на фоне задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали несколько подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. В процессе двое из них умерли. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.

Тела погибших были отправлены на их родину. Азербайджанская сторона заявила, что обнаружила у них травмы. После этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства».

30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. После этого МИД РФ вызвал посла республики в Москве Рахмана Мустафаева, которому было заявлено о «недружественных действиях» со стороны Баку. МИД России при этом заявил, что раскол в российско-азербайджанские отношения пытаются внести «отдельные силы». В Кремле заявили, что Баку слишком эмоционально реагирует и выразили надежду, что ситуацию с журналистам удастся решить.

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