Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по инциденту в Екатеринбурге
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства» своих граждан в Екатеринбурге. Об этом пишет азербайджанское агентство Report.
Ведомство утверждает, что дело возбуждено по факту убийств, к которым якобы причастны российские правоохранители.
28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. МИД республики призвал расследовать задержания, во время которых умерли два человека, еще несколько пострадали.
Тела погибших были переданы азербайджанской стороне. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Азербайджанская сторона утверждает, что на телах погибших обнаружены травмы.
30 июня в Екатеринбурге был арестован четвертый обвиняемый по делу об убийствах прошлых лет Бакир Мехди-оглы Сафаров. 29 июня Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах.