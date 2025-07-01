Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по инциденту в Екатеринбурге

30 июня в Екатеринбурге был арестован четвертый обвиняемый по делу об убийствах прошлых лет Бакир Мехди-оглы Сафаров. 29 июня Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах.